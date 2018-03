Kerkenbeleidsplan goedgekeurd 03 maart 2018

Tijdens de jongste gemeenteraad werd het kerkebeleidsplan goedgekeurd.





Dit plan zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid komt over welke kerken er op het grondgebied nog gaan gebruikt worden. Dit worden de Sint-Pauluskerk in Vollezele, waar nog wekelijks een misviering doorgaat en de Sint-Martinuskerk van Tollembeek, waar maar om de twee weken een viering doorgaat. In de gemeente Galmaarden, waar vroeger misvieringen doorgingen in de Sint-Pauluskapel, is dit niet meer het geval. (MCT)