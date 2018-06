Kerk heeft eigen flora 05 juni 2018

Enkele struiken, wat gras en heel wat onkruid. Dat groeit er op de buitenmuren van de Sint-Martinuskerk van Tollembeek. Dit is, voor alle duidelijkheid, geen proefproject voor verticaal tuinieren. Voorzitter van de Kerkraad Roland Sergeant maakt zich zorgen. "We hebben de begroeiing onlangs ook al opgemerkt", zegt hij. "Daarom hebben we al het nodige gedaan om Monumentenzorg op de hoogte te stellen. Ik vond het raadzaam om onmiddellijk enkele specialisten te raadplegen, want naast het groen is er ook een natte plek op de muur en dat kan voor nog groter onheil zorgen, als we daar niets aan doen", besluit Roland.





(MCT)