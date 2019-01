Kampioenen bij 't Galmbutje Marc Colpaert

28 januari 2019

16u57 5

De petanqueclub ‘t Galmbutje huldigde hun kampioenen van het afgelopen jaar in hun lokaal in de Bruinsbroekstraat in Galmaarden. Paul De Wilde was de beste en behaalde de eerste prijs en kreeg daarvoor een mini-beker mee naar huis, de tweede plaats was voor Martine Oplichtenberg en de derde plaats was voor Jean-Marie Buyl. Na de bekendmaking werd er nog een glas gedronken op een sportief kampioenschap voor dit jaar. “Wij hopen ook dit jaar op een gezond en sportief jaar voor onze vereniging en dat de beste speler mag winnen”, aldus voorzitter Rudy De Pouillon. MCT