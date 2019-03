Kaffee Matinee, koffie met dat ietsje meer Marc Colpaert

21 maart 2019

De cultuurdienst van Galmaarden organiseerde een namiddag ‘Kaffe Matinee, koffie met dat ietsje meer’, een show met tal van meezingers in de grote zaal van het Baljuwhuis. Naast hun tas koffie en een mattentaart kregen de gepensioneerden als extraatje de show ‘Zeg... weet je nog wel?, een volledig programma met meezingers, sketches, een goochelact, authentieke draaiorgelmuziek en een muzikale reis door de tijd. Misschien kwam het door het eerste lentezonnetje dat zo fel scheen, maar feit is dat de zaal niet volledig was gevuld in het Baljuwhuis. “Wij gaan er toch nog een fijne namiddag van maken en ons nog eens goed amuseren”, lachte Ghislaine Van Den Haute.