Kaat pas 18 jaar oud gaat voor PRO Marc Colpaert

08 april 2019

10u35 0

Kaat Meerts uit Vollezele nog maar 18 jaar oud staat op de vierde plaats voor PRO voor het Vlaams Parlement en is daarmee waarschijnlijk de jongste kandidate uit onze regio. Deze jongedame wil het beleid terug naar de burger brengen, daarom zei ze dadelijk ja toen de partij PRO haar vroeg om op de lijst te gaan staan. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar was Kaat Meerts nog niet oud genoeg maar op zondag 26 mei stelt ze zich wel kandidaat voor het Vlaams Parlement, op de lijst van de burgerpartij PRO. Ze volgde wel van zeer nabij de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd pas in november 18 jaar. De politiek microbe kreeg ze van haar ouders Patrick Meerts en Christel De Smet, die vorig jaar opkwamen voor de lijst GB.G voor de gemeenteraadsverkiezingen in Galmaarden, maar die niet verkozen werden. Kaat studeert momenteel Social Sciences, een combinatie van politieke wetenschappen met communicatiewetenschappen en sociologie, een gezamenlijke opleiding van de UGent en de VUB. “ De reden waarom ik ja zei tegen deze politieke uitdaging is omdat ik me heel goed kan vinden in het project van PRO. Het beleid moet terug naar de burger komen, de mensen moeten hun eigen mening kunnen geven en ik wil er voor zorgen dat ze terug een stem krijgen”, aldus Kaat. Op 26 mei staat ze op plaats 4 van de lijst PRO, een overkoepeling van burgerpartijen.