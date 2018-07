Julien en Suzanne vieren diamanten huwelijk 10 juli 2018

Julien Peremans(82) en zijn vrouw Suzanne Langlot(82) uit Tollembeek vierden in Villa Wilson in Geraardsbergen hun zestigste huwelijksverjaardag met familie en vrienden. Ze leerden elkaar kennen op een wijkkermis in Vollezele, werden verliefd en trouwden wat later. Ze kregen één zoon Harry. Julien werkte jaren bij De Post in Brussel, Suzanne was bediende bij garage Meerschman in Vollezele. Samen met familie en vrienden maakten ze er opnieuw een spetterend feest van zoals zestig jaar geleden al het geval was.





(MCT)