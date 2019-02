Juf Britt trok met haar Volvo truck naar school Tijdens de vakantie rijdt Britt met deze mastodont Marc Colpaert

27 februari 2019

Juf Britt Van Rijckeghem(26) trok met haar Volvo truck - een twintig tonner - naar de school De Knipoog in Tollembeek om de leerlingen bewust te maken voor het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens. De kinderen waren natuurlijk in de wolken om samen met hun juf in de cabine van een grote vrachtwagen te mogen zitten. Britt is naast leerkracht al enkele jaren bezig als trucker, een iets wat rare combinatie, maar elke schoolvakantie stapt ze in haar Volvo truck van een transportbedrijf, dat ze samen met haar partner heeft opgericht.

Toen de leerlingen van het derde leerjaar van juf Kelly in het kader van de verkeersveiligheid moesten leren over de dode hoek bij vrachtwagens, kregen ze plots hulp uit een wel zeer onverwachte hoek. Juf Britt, interimaris in de gemeentelijke basisschool De Knipoog in Tollembeek, stelde namelijk voor om met haar truck naar de school te komen. Naast leerkracht heeft ze al ongeveer 6 jaar een rijbewijs CE en sinds kort heeft ze met haar partner een transportbedrijfje opgericht VRS-Transport uit Geraardsbergen. “Mijn vader had vroeger een transportbedrijf en dus besloot ik samen met mijn vriend om enkele jaren geleden van start te gaan met ons eigen transportbedrijf. Ik ben dan wel een leerkracht voor het lager onderwijs, maar als ik geen les moet geven, kruip ik met heel veel plezier zelf achter het stuur van deze grote truck en dit zowel voor nationaal als internationaal vervoer”, vertelde Britt. En dus mochten de kinderen deze mastodont van een vrachtwagen komen bewonderen op de parking ter hoogte van het standbeeld van Urbanus in de Hernestraat. Telkens mochten twee kinderen in de cabine komen zitten, terwijl de andere kinderen van het derde leerjaar dan buiten rond de wagen liepen. De kinderen in de cabine moesten dan telkens kijken in de spiegels of op de camera, hoeveel kinderen ze daadwerkelijk zagen lopen rond de wagen. “Dit was de beste manier om onze schoolkinderen er attent op te maken dat een vrachtwagen bestuurder nooit alles in de gaten kan houden rond zijn vrachtwagen, het gekende dode hoek probleem”, zei Britt. Ze vond het dan ook heel leuk om de schoolkinderen meer uitleg te geven over de dode hoek bij vrachtwagens, want er gebeuren vandaag nog teveel ongelukken mee. En de gevolgen zijn meestal dramatisch voor de personen die onder de wielen van een truck verzeild geraken. “Daarom wilde ik graag aan deze actie meewerken want elk ‘dode hoek’ ongeluk dat kan vermeden worden is een goede zaak voor iedereen”, vertelde Britt. En de kinderen die vonden het natuurlijk leuk, want die mochten in die grote stuurcabine zitten samen met juf Britt. MCT