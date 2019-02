Jongedames welkom bij KVLV Marc Colpaert

12 februari 2019

Elke Mertens uit Vollezele is op zoek naar enkele jongedames om de afdeling van de KVLV Vollezele te komen versterken. Tijdens de startdag van de KVLV Vollezele deed voorzitter Elke Mertens een warme oproep naar nieuwe leden, om hun team te komen versterken. “Wij zijn vooral op zoek naar vrouwen tussen de 30 en 40 jaar, die leeftijdscategorie ontbreekt vandaag een beetje bij onze leden, maar natuurlijk zijn ook jongere of oudere dames steeds welkom bij ons. Voor de rest gaat het voortreffelijk met onze afdeling en gaan we tevens dit jaar tal van activiteiten organiseren met onze leden”, vertelde Elke. Wie interesse heeft om aan te sluiten bij de KVLV kan steeds een mailtje sturen naar: vollezele.kvlv@gmail.com.