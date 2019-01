Jong N-VA geeft 550 euro aan het goede doel

Marc Colpaert

02 januari 2019

De leden van Jong N-VA Galmaarden verkochten handschoenen voor het goede doel, wat in totaal 550 euro opbracht.

Tijdens de ‘Winterhappening’ in Vollezele hebben leden van Jong N-VA handschoenen verkocht ten voordele van de vzw ‘Het Raster’, een organisatie die zich inzet voor families van personen met autisme. De verkoop tijdens de ‘Winterhappening’ in Vollezele liep zo goed dat ze een mooi bedrag kunnen schenken. “Ik ben dan ook bijzonder fier dat we voor onze eerste activiteit als Jong N-VA dadelijk een som van 550 euro bijeen haalden, met de verkoop van handschoenen”, zegt Jong N-VA verantwoordelijke Meganne De Bock uit Vollezele. Ze hoopt dat er dit jaar nog acties gaan volgen voor andere goede doelen. Samen met voorzitter Rudy Thiebaut werd de cheque afgegeven tijdens de Warmste Week. MCT