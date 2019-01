Jeanine Moeremans stopt na 43 jaar als bestuurslid van KVLV Galmaarden Marc Colpaert

18 januari 2019

10u57 0

Jeanine Moeremans uit de Vianebaan in Galmaarden stopt na 43 jaar als bestuurslid van de KVLV van Galmaarden. Het was in 1976 dat Jeanine lid werd van de KVLV en een bestuursfunctie opnam in deze vereniging. “Ik begin nu ook al een dagje ouder te worden dus vond ik het bij het begin van het nieuwe jaar, een geschikt moment om te stoppen als bestuurslid”, vertelde Jeanine. Voorzitster Rita Paindavain kan dit begrijpen. “Wij gaan haar missen in het bestuur, zeker na zo een lange periode. Maar als al onze bestuursleden minstens 43 jaar actief blijven, dan zijn wij naar de toekomst toe zeker heel erg tevreden”, aldus de voorzitster.