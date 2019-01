Jean-Pol en Marc ruimen sneeuw met eigen materiaal Marc Colpaert

23 januari 2019

16u56 0 Galmaarden Jean-Pol De Maeseneer en Marc Verhofstadt haalden woensdagochtend het zwaar materiaal boven om de stoep voor hun woningen sneeuwvrij te maken.

Jean-Pierre haalde zijn mini-tractor met laadbak van stal, Marc had op zijn beurt zijn tuinfrees uit de schuur gehaald. “Toen ik woensdagochtend zoveel sneeuw rond onze woning zag liggen, heb ik een grote plaat voor mijn tuinfrees gemonteerd, zodat het een sneeuwruimer werd”, vertelt Marc. “Ik heb die plaat eigenhandig gemaakt en het ontwerp een beetje afgekeken van het gemeentepersoneel, als ze hier met hun sneeuwruimers voorbijreden de afgelopen jaren.” Zodoende kon hij de sneeuw op de zijkant duwen. Jean-Pol deed ongeveer hetzelfde met zijn mini-tractor en zo was in een mum van tijd de stoep in de Plaatsstraat ter hoogte van hun beide woningen netjes sneeuwvrij.