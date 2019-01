Jean-Paul wint bij de Pauwstaartvissers Marc Colpaert

02 januari 2019

Jean-Paul De Deken haalde het meeste kilo’s vis boven tijdens een viswedstrijd van de Pauwstaartvissers in Vollezele. De Pauwstaartvissers kwamen nog een laatste keer samen eind 2018 voor een viswedstrijd op hun vijver naast Hof Ten Berg in Vollezele. Het weer viel gelukkig mee, het was niet te koud en dus waren er een dertigtal vissers die streden voor de overwinning. In de grote vijver zaten vooral karpers en die werden met gemak naar boven gehaald. Winnaar werd Jean-Paul De Deken, Strongske was de tweede en Bart Potvin legde beslag op de derde plaats. Nadien werd er nog een pint gedronken op het einde van het jaar. “Het gaat goed met onze club, wij hebben opnieuw een succesrijk jaar achter de rug”, zei voorzitter Nico Matthys. MCT