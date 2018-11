Jan en bewoners op stap met hond Oscar Bewoners houden van het beest(je) Marc Colpaert

13 november 2018

Vrijwilliger Jan Ricour en zijn trouwe viervoeter Oscar gaan samen met enkele bewoners van De Okkernoot één dag per week op stap door de straten van Vollezele. Jan Ricour uit Vollezele gaat graag op stap met zijn hond een grote Sint-Bernard. Ook heel wat bewoners van De Okkernoot zijn blij als ze - zelfs in de wintermaanden - even een wandeling mogen maken door de straten rond De Okkernoot. “Het begint een vaste gewoonte te worden, want sinds enkele maanden stap ik elke week, samen met een tiental bewoners door de straten van Vollezele en natuurlijk gaat mijn hond Oscar - die wel een grote hond is, maar een heel lief beestje is - altijd mee. Ik doe dit ook met de bewoners van Zonnelied uit Tollembeek”, weet deze vrijwilliger ons te vertellen. En de bewoners van De Okkernoot die vonden dat natuurlijk leuk om op stap te gaan met zo een grote hond. De meeste bewoners konden nauwelijks wachten tot de foto genomen was en wilden snel weer verder wandelen, want het is leuk om op stap te gaan met Oscar. MCT