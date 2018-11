Jan en bewoners De Okkernoot op stap met hond Oscar Marc Colpaert

13 november 2018

Vrijwilliger Jan Ricour en zijn trouwe viervoeter Oscar gaan samen met enkele bewoners van De Okkernoot - een instelling voor personen met autisme- één dag per week op stap door de straten van Vollezele. De bewoners van De Okkernoot zijn blij als ze - zelfs in de wintermaanden - even een wandeling mogen maken met de Sint-Bernard. “Het begint een vaste gewoonte te worden, want sinds enkele maanden stap ik elke week, samen met een tiental bewoners door de straten van Vollezele. Ik doe dit ook met de bewoners van Zonnelied uit Tollembeek”, zegt Ricour.