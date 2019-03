Jan (63) helaas geen ‘Homo Universalis’ Marc Colpaert

06 maart 2019

20u12 3 Galmaarden Jan Ricour (64) uit Vollezele nam voor de eerste keer deel aan het populaire spelletje ‘Homo Universalis’ van de VRT, maar moest op woensdag al het spel verlaten als nummer 83.

Elke dag iets voor 20 uur is tijdens het programma ‘Iedereen Beroemd’ het tweede seizoen van’Homo universalis’ te zien. Niet minder dan 100 nieuwe kandidaten nemen het in 100 nieuwe proeven tegen elkaar op, in de hoop gekroond te worden tot de Homo Universalis. Elke dag valt er één verliezer af. De winnaar krijgt 1 jaar gratis vakanties bij Neckermann. “Ik heb me ingeschreven en kreeg begin dit jaar de bevestiging dat ik mocht meedoen. Vanuit mijn zetel dacht ik dat de meeste proeven van vorig jaar nogal simpel waren. Tot wanneer je er zelf staat, dan is het toch wel een stuk moeilijker dan je denkt”, lacht Jan. Op dinsdag kon hij nog nipt een eliminatie vermijden, maar op woensdag slaagde hij er niet in om plastic bubbels in een kartonnen buis te krijgen en werd zo uitgesloten. “Ik had tijdens een vorige proef mijn rug pijn gedaan en mede daardoor liep het niet zoals het moest. Maar het was een zeer leuke belevenis en de kandidaten steunen elkaar ook heel erg. Als er volgend jaar nog zo een wedstrijd doorgaat, schrijf ik mij zeker terug in”, besluit Jan.