Inschrijven voor tennistoernooi 28 juni 2018

TC Markdal organiseert komende zondag om 10 uur een tennistoernooi dat openstaat voor leden en niet-leden. Afspraak op het sportplein van Galmaarden, waar het middenplein gereserveerd wordt voor de jonge spelers. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom, met of zonder tenniservaring. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Inschrijven kan via info@tcmarkdal.be, of ter plaatse vanaf 9.30 uur. (MCT)