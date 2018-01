Inschrijven voor garageverkoop 02u24 0

De gemeente Galmaarden organiseert op zondag 18 maart al voor de negende keer een garageverkoop. Bedoeling is dat inwoners oude spullen verkopen, maar dan vanuit hun garage. De dienst Vrije Tijd tekent voor de publiciteit, een boekje met de deelnemende gezinnen en een plannetje. Inschrijven kan tot 9 februari, deelnemen is gratis. Meer informatie via cultuur@galmaarden.be, of de gemeentelijke website. (MCT)