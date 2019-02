Infoavond over vergeten groenten Marc Colpaert

19 februari 2019

De Natuur- en Milieuvereniging De Mark uit Galmaarden organiseert een infoavond over ‘vergeten groenten’ in het Kelderken van het Baljuwhuis van Galmaarden. Hoe komt het dat er zoveel groenten die eens tot ons voedingspatroon behoorden vandaag in de vergetelheid terecht kwamen? Weet jij nog dat voor de aardappel, onze pastinaak een basisvoedsel was. Aardappelen worden steeds meer bedreigd door de ‘patattenziekte’ terwijl pastinaak gemakkelijk te kweken is en bovendien winterhard is. Meng deze twee tot een heerlijke aardappelpastinakenpuree. “Wij bespreken een selectie vergeten groenten, hun kweekwijze, het belang voor onze gezondheid en de toepassing in de keuken”, geeft voorzitter André Prové mee. Komen aan bod: aardpeer, pastinaak, wortelpeterselie, warmoes, kardoen, zeekool, lepelblad en winterpostelein. Deze infoavond gaat door op vrijdag 22 februari om 20 uur in het Baljuwhuis, de inkom bedraagt 1 euro voor leden van De Mark, anderen betalen 2 euro. MCT