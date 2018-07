Inbrekers komen van over Franse grens 07 juli 2018

Voor korpschef Marc Hellinckx van de politie Pajottenland is het een uitgemaakte zaak dat inbrekers, die actief zijn in een groot deel van Galmaarden en Tollembeek, uit de richting van Edingen komen en zelfs vanuit Frankrijk. Het aantal diefstallen met braak in Galmaarden is in 2017 sterk gedaald tegenover 2016.





In 2016 waren dit er nog 61, in 2017 slechts twintig. "Uit een grootschalig onderzoek hebben we vastgesteld dat de inbrekers bijna allemaal via de autosnelweg, de A8 via Bever naar Galmaarden afzakken om er te komen inbreken. Deze mensen zijn niet dom en weten ook wel dat er langs de kant van Brussel en Lennik tal van camera's staan, dus komen ze uit de andere richting", aldus de korpschef. Om daar iets aan te doen, stelt hij voor om dringend werk te maken van extra camera's langs de kant van de A8 in Bever en in Tollembeek. "Het zal natuurlijk geld kosten, maar ondertussen hebben de geplaatste camera's op andere plaatsen in het Pajottenland wel al hun nut bewezen", besluit Marc Hellinckx. (MCT)