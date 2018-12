In het hoofd van Kim De Gelder: Luc Schoonjans schrijft boek over kindermoordenaar Redactie

14 december 2018

Journalist Luc Schoonjans uit Galmaarden heeft een boek geschreven over Kim De Gelder met als titel ‘Het Monster van het Waasland’ en probeert met zijn boek als het ware in het hoofd van de dader te kijken. Twee jaar geleden werkte hij al mee aan het programma op VTM ‘De Kroongetuigen’ over Kim De Gelder. “Ik had toen zoveel informatie over dit ‘monster’ dat ik besloot om er een boek over te schrijven”, zegt Luc. Minutieus zet hij in het ‘true crime’-boek van 257 pagina’s de feiten op een rijtje, tot en met de verwikkelingen tijdens het turbulente proces. Het is al het vijftiende boek van Luc die als scenarist meewerkte aan vele tv-reeksen zoals Familie en Zone Stad. Hij is ook auteur van non-fictie en ‘true crime’-boeken over Horion, Pandy en Dutroux.

Op 23 januari 2019 zal het tien jaar geleden zijn dat de twintig jaar oude Kim De Gelder in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-Dendermonde twee baby’s en een kinderverzorgster doodstak. Een week eerder vermoordde hij ook al een vrouw in Beveren. “Toen ik twee jaar geleden meewerkte aan het programma ‘De Kroongetuigen’ voor VTM, was Kim De Gelder een van de cases waar we een aflevering over brachten”, vertelt de auteur. “Maar van zodra ik het dossier in handen kreeg, wist ik dat het haast onbegonnen werk zou zijn om deze complexe zaak genuanceerd in een aflevering van vijftig minuten te gieten. Kim De Gelder was, en dan druk ik mij nog zacht uit, een geval apart. Hij werd door de psychiaters omschreven als uniek, zowel seriemoordenaar als massamoordenaar. Daarnaast was er ook de persoon De Gelder waar je niet meteen een stempel op kon drukken. Het ene moment intelligent, het volgende apathisch.” Al snel vroeg Schoonjans zich af: is deze dader toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar? Was hij schizofreen of veinsde hij? Was hij psychotisch of een psychopaat? Niet minder dan zeven gerechtspsychiaters beten hun tanden erop stuk en geraakten het er niet over eens. Omdat het aanwezige materiaal zo groot was, smeekte dit om meer en dus heeft Schoonjans er een boek over geschreven. Zo worden in het boek onder meer de videoverhoren gereconstrueerd, die een ongezien beeld geven van wat zich in een verhoorkamer zoal kan afspelen. Er waren de talrijke processen-verbaal. Het uitgebreid psychiatrisch onderzoek met de grote tegenstellingen. Aan de hand van de uitgebreide verhoren krijg je nu als lezer de kans om als het ware in de huid van de speurders te kruipen en word je meteen geconfronteerd met de zware dilemma’s, waarmee zij van in het begin werden geconfronteerd. “Je ziet en voelt hen vechten om koste wat het kost de waarheid boven water te halen, in naam van de slachtoffers. Tegelijk voel je dat de tegenstander taai is en zich niet zo maar laat slopen. Speelt hij een spel of is hij ziek? Het blijft een vraag die als een rode draad doorheen de hele zaak loopt. Zelfs tot op de dag van vandaag, zoals uit de epiloog zal blijken”, besluit Schoonjans.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en via www.truecrime.be en kost 22 euro. Er is ook een e-book beschikbaar. U kunt de paperback bovendien thuis bezorgd krijgen door een mailtje te sturen naar: bestellen@truecrime.be.