Ik heb Paul zijn sleutel Een blijspel van Helpt Elkander Marc Colpaert

11 december 2018

De Koninklijke Toneelkring Helpt Elkander uit Vollezele brengt een blijspel ‘Ik heb Paul zijn sleutel’ in de zaal De Notelaar in Vollezele. Een tiental acteurs, de meeste uit Vollezele, zullen proberen om de bezoekers een leuke en aangename toneelavond te bezorgen. De regie is in handen van Karel De Coster. De opvoeringen gaan door op 15, 16, 21, 23 en 25 december in de zaal De Notelaar, Ninoofsesteenweg 72 in Vollezele. De inkom bedraagt 8 euro en reserveren is verplicht, dit kan via www.kt.helpt-elkander.be of bel naar 0471/18.93.91 liefst tussen 18 en 20 uur. MCT