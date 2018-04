Hugo vulde al 25 zakken met zwerfvuil 26 april 2018

De Groene Pluim, oftewel de Galmaardse milieuprijs, is dit jaar naar Hugo Cools (61) gegaan. Hij trekt al enkele maanden vrijwillig op pad om zwerfvuil op te ruimen. "Om gezondheidsredenen moest ik meer stappen, en dat heb ik dan ook gedaan", vertelt Hugo. "Maar ik ergerde me onderweg blauw aan het vele zwerfvuil. En zo heb ik nu in twee maanden tijd al zo'n 25 vuilniszakken gevuld." Om hem te bedanken, kreeg Hugo ook enkele waardebons van de gemeente. (MCT)