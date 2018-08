Hubert en Liliane vieren gouden jubileum 23 augustus 2018

02u27 0

Hubert De Spiegeleer en Liliane Degeel uit Tollembeek hebben hun gouden huwelijksverjaardag in de zaal Krekelhof in Gooik gevierd. Ze leerden elkaar kennen op de trein naar Brussel, werden verliefd en gaven wat later hun jawoord. Hun zoon Sandy met zijn echtgenote en hun drie kinderen vierden mee. Hubert was technicus in het parlement en tevens politiek actief in de gemeente. Zo zetelde hij twaalf jaar in de gemeenteraad voor de CD&V en zit momenteel al bijna zes jaar in de OCMW-raad. Eind dit jaar stopt hij met politiek. Hubert is wat hij zelf zegt een hobbyboer en werkt graag aan oude tractoren.





(MCT)