Hopelijk verdwijnen er geen brievenbussen meer Marc Colpaert

05 februari 2019

Gemeenteraadslid Henk Goegebuer(GB.G) hoopt dat er geen extra rode brievenbussen meer sneuvelen op het grondgebied van Galmaarden. De firma Bpost heeft sinds begin dit jaar beslist dat twee rode brievenbussen op het grondgebied van Galmaarden, eentje in de Hollestraat en eentje in de Stationsstraat, gaan verdwijnen. Gemeenteraadslid Henk Goegebuer wilde wel eens weten of de gemeente daarvan op de hoogte was. “Wij hebben inderdaad een bericht gekregen van de firma Bpost dat ze van plan zijn om twee rode brievenbussen op ons grondgebied te verwijderen. Dit heeft te maken met het feit dat in deze twee bussen er heel weinig brieven ingestoken worden”, verklaarde burgemeester Patrick Decat (CD&V). Henk hoopt nu dat het aantal nog resterende brievenbussen behouden blijft in Galmaarden.