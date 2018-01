Hoog bezoek voor nieuwjaarsreceptie N-VA 31 januari 2018

N-VA Galmaarden heeft minister Jan Jambon uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie in het Baljuwhuis in Galmaarden. Op vrijdag trokken de N-VA-leden en vrienden massaal naar de grote zaal van het Baljuwhuis, want politicus Jan Jambon kwam ook een woordje vertellen. "Veel tijd heeft hij vandaag niet, want in zijn eigen gemeente Brasschaat is er ook een nieuwjaarsreceptie waar hij verwacht wordt. Toch stond hij erop om hier vandaag te zijn", vertelt gemeenteraadslid Rudy Thiebaut(N-VA).





(MCT)