Hoeverestaurant bij De Okkernoot 31 augustus 2018

De Okkernoot in de Repingenstraat heeft de deuren open gezet voor haar jaarlijks hoeverestaurant. De vzw die opvang geeft aan mensen met autisme met vestigingen in Vollezele, Halle en Denderwindeke wilt met de opbrengsten van dit hoeverestaurant tal van aanpassingen doorvoeren. "Het meubilair in sommige van onze vestigingen is aan vervanging toe. De opbrengsten van dit hoeverestaurant gaan we dan ook hiervoor gebruiken", vertelde algemeen directeur Pat Hamelrijck.





(MCT)