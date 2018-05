Hoe je molenaar wordt? Door spelletjes te spelen! 12 mei 2018

02u39 0 Galmaarden In de Heetveldemolen in Tollembeek werd een educatieve molenkoffer voorgesteld. Die moet kinderen spelenderwijs de kneepjes van het molenaarsvak leren.

De molenkoffer zal op zondag 27 mei voorgesteld worden aan het grote publiek, tijdens de Molendag. Dat is een organisatie van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de Heetveldemolen vzw.





Nog drie molens

Vroeger telde het Pajottenland 92 molens, waarvan de meeste intussen al verdwenen zijn. Slechts drie zijn er nog actief. De Molendag moet het erfgoed dan ook in de kijker plaatsen. Dat gebeurt met een wandeling langs verdwenen molens in Galmaarden, Herne, Lennik, Gooik, Bever en Roosdaal. En dus ook de molenkoffer in de Heetveldemolen. "Met de spelletjes uit die koffer kunnen kinderen tussen 3 en 14 jaar de kneepjes van het molenaarsvak leren", zegt Leen Van De Weghe van het Regionaal Landschap. Meer informatie op www.waterenwind.be.





(MCT)