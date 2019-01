Het is volop aan het sneeuwen Marc Colpaert

30 januari 2019

09u38 0

Sinds deze ochtend is het ook in het Pajottenland aan het sneeuwen en wordt het landschap langzaam wit. In Tollembeek ligt er momenteel twee tot drie centimeters sneeuw. Ondertussen blijft het maar sneeuwen en zoals de verwachtingen er nu uitzien - ze spreken dat het een hele dag gaat sneeuwen - dan is de kans groot, dat tegen vanavond er minstens 10 tot 15 centimeters sneeuw ligt in Vlaanderen. Plezierig voor de kinderen die vandaag een halve dag vrij hebben, iets minder voor de mensen die moeten werken. Vergeet ook de vogels niet in de tuin! MCT