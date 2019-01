Hendrik en Guido kregen een brevet van verdienste Ze waren 25 jaar en 50 jaar geleden Pauwel Marc Colpaert

28 januari 2019

12u21

Hendrik Bergmans en Guido Debleser uit Galmaarden kregen van het gemeentebestuur van Galmaarden een brevet van verdienste, dit omdat ze 25 en 50 jaar geleden de Pauwel waren in Galmaarden. Toen de Pauwel 2019 Yorick Dammekens en zijn apostels op de Pauwelhoeve aankwamen, was het tijd om enkele mensen te huldigen. Hendrik Bergmans was 25 jaar geleden Pauwel in Galmaarden, Guido Debleser was dit zelfs 50 jaar geleden. Daarom kregen ze uit handen van burgemeester Patrick Decat(CD&V) en de leden van het schepencollege een brevet van verdienste en allebei een medaille opgespeld. MCT