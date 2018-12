Helpers verkiezingen kregen een hamburger Marc Colpaert

12 december 2018

12u03 2

De gemeente Galmaarden nodigde de mensen, die meehielpen tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen, uit voor een drankje en een hapje in de grote zaal van het Baljuwhuis. Niet minder dan 75 personen nodigde de gemeente Galmaarden uit die avond. Dat waren mensen die in een stembureau zaten maar ook deze in het telbureau waren van de partij. Ze kregen een drankje aangeboden en wie zin had in pasta of een hamburger, mocht aanschuiven bij de foodtruck op de binnenplaats van het Baljuwhuis. Op deze manier wilde de gemeente nog een extraatje geven aan deze mensen die een groot deel van hun zondag in oktober hebben opgeofferd om te komen werken. MCT