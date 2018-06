Heetveldemolen opent bar Richard 23 juni 2018

02u29 0 Galmaarden Sinds kort staat ter hoogte van de Heetveldemolen in Tollembeek de bar Richard, waar mensen terecht kunnen voor een lekker pintje te komen drinken.

Het idee kwam van molenaar Hubert De Weerdt om een oude caravan op te lappen tot een mooie bar met zelfs enkele mooie vlindertjes erop.





"Als de molen open is dan krijgen wij regelmatig de vraag of er iets te drinken is. Peter Limbourg vormde de caravan om tot een mooie bar, die de naam van de gepensioneerde molenaar Richard, mijn schoonvader, meekreeg", legt molenaar Hubert uit. Ze verkopen vooral bier van de brouwerij uit Silly omdat daar de Markrivier, die naast de Heetveldemolen stroomt, zijn oorsprong kent. Kunstenaar Piet Van Preat (Pépé Parolé) zorgde voor de mooie afwerking langs de buitenkant.





Het is de bedoeling dat de bar vooral in het weekend zal geopend zijn. (MCT)