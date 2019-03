Heel wat volk op het Bierfestival voor het goede doel Marc Colpaert

24 maart 2019

14u38 4 Galmaarden De vereniging ‘De Kromme Gedong’ heeft zaterdag een geslaagde benefietactie ‘De Gedong goes Krom’, een bierfestival in het Baljuwhuis, georganiseerd.

De bedoeling van de avond was om geld in te zamelen voor ‘Kom op tegen Kanker’. Dit jaar zal het al voor de achtste keer zijn dat de mensen van ‘De Kromme Gedong’ aan de 1.000 km voor ‘Kom op tegen Kanker’ meedoen. “Wij willen ook dit jaar opnieuw met drie ploegen aan de start komen, maar om dit te realiseren, moeten we eerst 15.000 euro inzamelen”, vertelde Jo Stalpaert.

En dus werd de grote zaal van het Baljuwhuis omgetoverd tot een gezellige ruimte, waar de mensen een lekker biertje konden drinken. En er was nogal wat keuze uit tal van soorten zoals Kartuis blond of bruin, Westmalle Tripel of waarom niet een lekker streekbiertje drinken een Cesar(bekend uit de Urbanusstrips). Terwijl de aanwezigen een biertje dronken waren er tal van optredens van : Lampadeir, balletgroep Feniks, Lady and The Cavemen en The Bent Bar Band.