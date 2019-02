Heel wat volk en vrijwilligers in De Okkernoot

Opbrengst gaat naar het renoveren van stationsgebouw van Herne Marc Colpaert

18 februari 2019

11u10 0

Op zondag zette De Okkernoot de deuren open voor hun jaarlijks pannenkoeken- en wafelfestijn, ook nu kwamen heel wat mensen proeven van een lekkere pannenkoek of wafel. De Okkernoot is een erkende en vergunde zorgaanbieder, die activiteiten, begeleiding en verblijf aanbieden aan personen met autismespectrumstoornissen en/of een verstandelijke beperking. Kwam het door het stralende weer, feit is dat heel wat mensen een hapje kwamen eten, gelukkig waren er tal van vrijwilligers die kwamen helpen. De opbrengst van dit pannenkoeken- en wafelfestijn gaat naar de verder uitbouw van het stationsgebouw van Herne. “Wij gaan het geld gebruiken voor het renoveren van het stationsgebouw van Herne, dat we recent hebben aangekocht en dat we gaan gebruiken als bistro en als atelier”, zei directeur Pat Hamelrijck. Ze bedankte tevens de vele vrijwilligers die kwamen helpen. MCT