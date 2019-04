Heel wat nieuwe leden voor de tennisclub Marc Colpaert

11 april 2019

10u32 0

Heel wat nieuwe leden kwamen zich inschrijven tijdens het info- en inschrijvingsmoment voor het nieuwe

tenniszomerseizoen van dit jaar. Zopas opende de tennisclub TC Markdal haar seizoen met een kort infomoment. Wie meer info wenste over het nieuwe seizoen kon terecht bij de bestuursleden van TC Markdal in de kantine van het sportplein. “Onze tennispleinen op het gemeentelijk sportplein van Galmaarden zijn momenteel nog niet bespeelbaar. Wij hopen dat dit in orde is na de Paasvakantie”, zei voorzitter Paul Menschaert. Heel wat nieuwe mensen kwamen zich inschrijven en genoten van een gratis drankje. Meer informatie over deze vereniging kan men vinden op: www.tcmarkdal.be.