Heel wat bomen en struiken veranderen van eigenaar Steeds meer mensen denken aan de vlinders en de bijen Marc Colpaert

12 november 2018

De natuurvereniging vzw De Mark met werkingsgebied in Galmaarden, Herne en Bever organiseerde een afhaaldag voor struiken en bomen in Tollembeek. Deze natuurvereniging organiseert ieder jaar de verkoop van bomen en struiken voor een mooier en groener Pajottenland. “Wij hebben dit jaar ongeveer hetzelfde aantal bomen en struiken die worden afgehaald. Vooral de hoogstamfruitbomen doen het opnieuw goed, zeker de oude variëteiten zitten in de lift”, verklaarde voorzitter André Prové. De verkoop van bosplantsoen zat ook lichtjes in de lift. Wat hun opvalt is dat al enkele jaren het kleinfruit zoals frambozen, steeds meer besteld en aangeplant worden. Maar ook een 150 tal Schaarbeekse kriekenboompjes gingen de deur uit, dit samen met tal van hagen en vlinderbosjes. “Blijkbaar denken steeds meer mensen aan de vlinders en de bijen en dat kunnen we alleen maar toejuichen”, zei een tevreden voorzitter André Prové. MCT