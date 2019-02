Heel wat bio bloem en meel te koop in Flietermolen Marc Colpaert

21 februari 2019

Sinds kort kunnen mensen terecht in de Flietermolen in Tollembeek om tal van bloem en meelsoorten aan te kopen. Deze kregen allemaal het label bio opgeplakt en de consument weet zelfs van waar het product afkomstig is. De deur van de molen staat elke dag open.

De Flietermolen gelegen in de Flieterkouter 43 in Tollembeek is een coöperatie die dicht bij de plaatselijke bevolking staat. Het is een plek waar boeren, molenaars, bakkers en gezinnen samen komen om hun gemeenschappelijk doel te realiseren: eerlijk, gezond en lokale producten aanbieden aan de mensen. Eigenaar Julian Still is al enkele jaren bezig deze meer dan 200 jaar oude molen nieuw leven in te blazen. Hij slaagde er in om deze molen opnieuw te laten malen met de hulp van vele vrijwilligers. Er werd zelfs vorig jaar al een eerste feest in georganiseerd. “Omdat wij ook volkorenmeel wilden aanbieden aan de mensen hebben wij twee nieuwe molenstenen geplaatst. Dit was nodig om de volledige graankorrel te kunnen vermalen. Sinds kort kunnen wij dan ook heel wat verschillende soorten meel en bloem aanbieden”, zegt Julian. Zo kan de consument nu terecht in de Flietermolen voor: tarwebloem/ -meel, speltbloem/ -meel, roggebloem/-meel of een half volkoren mix van spelt en tarwe. Wie langs komt kan kiezen uit verpakkingen van 1, 2,5, 5 of zelfs 25 kg en de molen is open alle dagen van 9 tot 17 uur en op zaterdagvoormiddag. Op elke verpakking staat er op vermeld van waar het bio product afkomstig is, meestal is dit uit het Pajottenland. In de toekomst is het de bedoeling dat ze tevens haver en gerst gaan verkopen. MCT