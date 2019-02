Heel Galmaarden aan het yogaën dankzij De Mark

De lessen yoga van De Mark zijn een succes Marc Colpaert

20 februari 2019

12u40 3

Heel wat mensen komen naar de yogalessen die georganiseerd worden door de natuur- en milieuvereniging De Mark, tijdens sommige lessen zijn ze met meer dan 30 personen. Sinds begin van deze maand zijn ze bij De Mark opnieuw gestart met hun yogalessen. “Ik stel vast dat ongeveer de helft van de mensen er vorig jaar ook al bij was en dat is toch een leuk gegeven. Maar als er nog wat extra kandidaten bijkomen moeten wij waarschijnlijk verhuizen naar een grotere zaal”,lacht voorzitter André Prové. Lesgever Olivia Seminck is blij met de grote opkomst. “Ik probeer ieder jaar andere oefeningen te voorzien, zo blijft het spannend, ook voor diegene die er vorig jaar al bij waren en wees gerust er is nog plaats voor nieuwe leden.” Wie nog wil aansluiten, kan dit elke dinsdagavond om 20 uur in het Baljuwhuis van Galmaarden. Meer info bij Olivia: 0499/31.50.91.