Hardrijders Ninoofsesteenweg voor de rechter: snelste reed 100 km/u Tom Vierendeels

08 januari 2019

10u45 0 Galmaarden Voor de Halse politierechtbank dienden maandag drie personen te verschijnen die in 2017 aan hoge snelheden werden geflitst langs de Ninoofsesteenweg, waar de snelheid beperkt is tot 50 kilometer per uur. Een man haalde zelfs 100 km/u.

De kleinste overtreding ging naar een vrouw uit Ninove, die voor haar werk veel de baan op moet. Ze gaf aan verstrooid te zijn geweest en hierdoor geen rekening hield met de snelheidswijzigingen tussen 50 en 70 km/u. Ze werd op 29 oktober geflitst aan 88 km/u. De rechter sprak een geldboete van 400 euro uit, waarvan 120 euro met uitstel. Ook moet ze twintig dagen haar wagen aan de kant laten staan, al kreeg ze ook de gunst dit enkel in het weekend en op feestdagen te moeten doen.

100 km/u

Grootste uitschieter was een man die in de namiddag van 27 september geflitst werd aan 100 km/u. Hij probeerde de vaststellingen nog te weerleggen door gegevens van een track&trace-toestel te tonen, maar de rechter confronteerde de verdachte met de foto van de flitscamera en de snelheid. De beklaagde ging hier dan niet meer op in. Hij werd veroordeeld tot een boete van 600 euro, waarvan 520 euro met uitstel door zijn huidige persoonlijke financiële situatie. Hij kreeg wel een rijverbod van een maand opgelegd.

Elfde veroordeling

Tot slot was er ook een trucker die al tien veroordelingen achter zijn naam heeft staat en in oktober aan 95 km/u werd geflitst. Omdat de overtreding begaan werd met zijn privéwagen kreeg hij een rijverbod van 25 dagen, met uitzondering voor de categorieën C en CE. Daarnaast moet hij een boete van 400 euro betalen.