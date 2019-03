Haag vernield door brandende wagen Marc Colpaert

15 maart 2019

17u21 0

Een brandende wagen eerder deze week heeft er voor gezorgd dat een deel van de haag van dokter Paul Menschaert in Vollezele is vernietigd. Eerder deze week vloog een kleine Citroën ter hoogte van het kruispunt van de Repingestraat met de Ninoofsesteenweg in brand. De oorzaak is nog niet gekend, waarom deze wagen van nog maar enkele jaren oud, in brand vloog. De wagen was niet meer te redden. Gelukkig waren er geen gewonden, alleen de haag moest het ontgelden over een afstand van enkele meters. “Ik was niet thuis toen de wagen aan het branden was. Maar ik ben vooral blij dat er geen gewonden vielen. Die haag dat is natuurlijk erg, maar dat kan zeker hersteld worden, trouwens de verzekeringsmakelaars zijn daar nu al mee bezig”, vertelde dokter Paul Menschaert.