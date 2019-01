Gunther De Smedt is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad Kreeg 580 voorkeurstemmen achter zijn naam Marc Colpaert

07 januari 2019

15u18 0

Gemeenteraadslid Gunther De Smedt(CD&V) zal vanaf dit jaar de nieuwe voorzitter worden van de gemeenteraad van Galmaarden, dit in navolging van Ludo Van Paepegem(CD&V) die het de voorbij jaren deed en die nu schepen wordt. Tot voor enkele maanden was onze nieuwe voorzitter op politiek vlak een totaal onbekende voor heel wat mensen uit Galmaarden. Voor de gemeeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar, kreeg hij een negende plaats op de CD&V lijst. En dit was duidelijk een goede keuze, want bij zijn eerste deelname haalde hij dadelijk een mooie score van 580 voorkeurstemmen. Geen enkele nieuwe kandidaat kreeg op de CD&V lijst, dadelijk zoveel stemmen achter zijn naam. “Ik was toen heel blij met het aantal mensen die voor mij stemden. Enkele weken geleden werd mij dan gevraagd om voorzitter te worden van de gemeenteraad. Ik heb daar eerst even over moeten nadenken en na rijp beraad heb ik dan mijn akkoord gegeven”, zegt Gunther. Als voorzitter van de gemeenteraad moet hij de dossiers kennen en als het ware een objectieve moderator zijn om de gemeenteraad in goede banen te leiden. Hij moet er daarnaast voor zorgen dat de gemeenteraadsleden het huishoudelijk reglement volgen. “Het is natuurlijk nog helemaal nieuw voor mij, maar ik hoop toch op een constructieve medewerking van alle gemeenteraadsleden tijdens de zittingen”, besluit hij. MCT