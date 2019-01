Guido was 50 jaar geleden Pauwel Marc Colpaert

24 januari 2019

22u18 3 Galmaarden Heel Galmaarden telt af naar de 637ste Pauwelfeest nu zondag. Voor Guido Debleser is het een extra speciale editie. Hij wordt dit jaar 70 , zal 50 jaar getrouwd zijn met Josiane, was exact 50 jaar geleden Pauwel in Galmaarden én is 40 jaar actief bezig met de feesten.

Negen keer al liep Guido mee in een pauwelbende. In 1969 was de toen 19-jarige Guido zelfs de Pauwel in het gehucht Sint-Paulus. Hij heeft de feesten in 50 jaar tijd immens zien veranderen. “Pas met burgemeester Georges Cardoen (CD&V) kreeg het hele gebeuren de steun van het gemeentebestuur”, vertelt Guido. “Vandaag maakt iedere Pauwel zijn eigen hoge hoed voor het grote feest, in die tijd was het de gewoonte dat dezelfde hoed soms enkele jaren na mekaar door verschillende Pauwels gedragen werd.”

Ook achter de schermen heeft Guido jarenlang meegeholpen. “Het zit in mijn genen”, lacht hij. “In 1973 lag ik aan de basis van de bedeltochten (de leden gaan met hun houten sabel van deur tot deur en nodigen iedereen uit voor het grote feest,red.) naar Geraardsbergen, vroeger gebeurde dit alleen in Galmaarden”, zei de oude Pauwel.

Muntstukken

Maar de mooiste herinneringen heeft Guido aan de festiviteiten in 1982, toen het 600-jarig bestaan gevierd werd van de Pauwel. “Wij hebben toen gouden, zilveren en bronzen pauwelmuntstukken laten persen, én een muntstuk van 50 frank waar de mensen in alle handelszaken in Galmaarden mee konden betalen. Al hielden de meesten het muntstuk bij als souvenir.”

Sinds twee jaar staan het Pauwelfeest op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ook dit jaar tekent Guido present op de viering, waar hij tevens gehuldigd zal worden voor 50 jaar Pauwel. Vanaf 14 uur is iedereen welkom in de Pauwelhoeve in de Geraardsbergsestraat. MCT