Grootouders genieten van hun kleinkinderen Marc Colpaert

04 april 2019

Heel wat grootouders genoten van tal van optredens van hun kleinkinderen in de grote zaal van het Baljuwhuis in Galmaarden. De kinderen van het Sint-Catharinacollege uit Galmaarden maakten er samen met de leerkrachten en enkele vrijwilligers opnieuw een mooie namiddag van. “Het werd een luchtige show gebracht door de kinderen, een spektakel dat op geen enkel moment verwaterde, omdat de leerkrachten hemel en aarde hebben bewogen om er samen met de kinderen iets moois van te maken”, vertelde directeur Anja Van Eesbeek. Na de optredens werden de aanwezigen nog verwend met een tas koffie en lekker gebak of een stukje taart.