Gratis opnames voor de muziekband 24A7 06 maart 2018

De muziekband 24A7 met zangeres Kathy Vandekerckhove uit Tollembeek werd geselecteerd voor een gratis opname door de AD studio-mobile uit Namen. Zangeres Kathy Vandekerckhove, gitarist Marc De Brabander, pianist Henry James, violiste Machteld Van Den Meersche, soft percussionist William Minnaert, drummer Olivier, saxofonist Giacintho en bassist Stephane hebben een eigen muziekband 24A7. "Onze band 24A7 gaat voor live zingen en musiceren en dit het liefst met akoestische instrumenten. Wij brengen muziek die herkenbaar is in het genre blues, jazz, freezy en blue grass, maar ook Franse en Nederlandstalige variété", aldus Kathy. Zangeres Kathy behaalde reeds enkele hits met eigen songs die hoog scoorden in de hitparade. De radiozender VBRO (Vlaams Brabantse Radio Omroep), die sinds dit jaar een nationale zender is geworden, heeft zelfs gekozen om Kathy te volgen als opkomende artieste. Nu kreeg de muziekband 24A7 de kans om gratis samen te werken met ADstudio-mobile. "Het unieke aan dit project is dat deze mensen uit Namen gewoon ter plaatse komen hier bij ons in Tollembeek met het nodige materiaal en manschappen voor de opnames. Deze audiovisuele opnames kunnen wij daarna als band of als solisten aanwenden voor onze promotie bij organisatoren van concerten", zegt Kathy. (MCT)