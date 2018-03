Graffiti tegen islam op cabine Infrabel 23 maart 2018

Ter hoogte van de spooroverweg in de Hazendries hebben vandalen een cabine van Infrabel beklad. De daders kalkten een vergelijking tussen de islam en het nazisme.





De vandalen schreven het woord 'islam', en stelden dat gelijk aan een hakenkruis. "Ik heb onze medewerkers hier meteen van op de hoogte gebracht", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "We weten niet wie dit gedaan heeft, maar het spreekt voor zich dat we zoiets niet dulden. Als bedrijf draagt Infrabel tolerantie en respect hoog in het vaandel." Een poetsploeg werd intussen al ter plaatse gestuurd om de graffiti te verwijderen. (MCT)