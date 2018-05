Goede buren Daisy en Jessica koken wekelijks voor elkaar 24 mei 2018

02u30 0 Galmaarden Daisy De Ville en Jessica van den Eede uit Tollembeek kan men bestempelen als echt goede buren, want ze maken een keer per week een maaltijd klaar voor elkaar. Bij hen is het dan ook elke week wel eens 'de Dag van de Buren', die dit jaar doorgaat op 25 mei.

Daisy en Jessica zijn sinds een tweetal jaar buren en vanaf de eerste weken konden de twee jonge koppels het goed met elkaar vinden. "Op een avond - meer dan een jaar geleden - zaten wij gezellig samen een glaasje te drinken. We spraken over eten maken en plots kwam ik met het idee om voor mekaar te koken", vertelde Jessica. Dus werd er afgesproken dat ze allebei een keer per week een extra portie zouden maken van hun gerecht van die avond. Een deel eten ze zelf op en de andere portie gaat dan naar de buren. "Dus koken wij iedere maandag voor vier personen en niet voor twee, zoals op andere dagen. De extra portie gaat dan in de kom en naar de buurvrouw en we moeten één dag in de week niet zelf koken", legt Daisy uit. Natuurlijk hebben ze alvorens ze van start gingen met dit project eerst even samengezeten om dit te bespreken. "Wij moesten natuurlijk weten of onze buren niet allergisch waren aan sommige producten of bepaalde groenten absoluut niet aten. Maar dat viel echt heel goed mee, wij eten alle vier bijna alles en zijn dus telkens opnieuw benieuwd wat de andere gaat maken", lacht Jessica. Dus komt Jessica elke maandagavond met haar kom met daarin het eten voor de buren naar de woning van Daisy, die op haar beurt klaar staat om Jessica een lekkere maaltijd mee te geven. (MCT)