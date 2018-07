Gilbert is nieuwe voorzitter De Jonge Bergbeklimmers 18 juli 2018

Gilbert Vanderoost is de nieuwe voorzitter van de vereniging De Jonge Bergklimmers uit Vollezele en de club is dadelijk op zoek naar twee extra leden om hun bestuur te versterken. Gilbert is geen onbekende in de vereniging, want hij is al 33 jaar secretaris van De Jonge Bergklimmers. Nu hij voorzitter is geworden, wordt de taak van secretaris doorgeschoven naar Eddy Wantens.





"Om ons bestuur te vervolledigen zoeken wij nog twee mensen, dat mogen jonge mensen zijn - vrouwen zijn natuurlijk ook welkom - die mee willen helpen bij het organiseren van een drietal wielerwedstrijden in Vollezele", zegt de kersverse voorzitter.











(MCT)