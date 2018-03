Gezocht: monitoren sportkampen 20 maart 2018

02u27 0

De gemeente Galmaarden is op zoek naar monitoren voor hun jaarlijkse sportkampen tijdens de grote vakantie. Voor de begeleiding van de sportkampen wil de sportdienst een dynamisch team van gemotiveerde en bekwame monitoren. Ben je minstens 16 jaar en ben je student lichamelijke opvoeding of heb je een sport pedagogisch diploma of getuigschrift, of kan je ervaring als begeleider in de sportsector voorleggen? Dan kan je je kandidaat stellen als monitor voor deze sportkampen. Vraag een formulier om je kandidatuur te stellen bij de sportdienst: 054/51.61.63 of sport@galmaarden.be.





(MCT)