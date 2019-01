Gezellig uit de bol na de eerste werkdag Ambiance in café Paulana Marc Colpaert

Heel wat pendelaars gingen uit de bol in café Paulana ter hoogte van het station van Galmaarden, tijdens de eerste werkdag fuif. Al voor de 17 de keer werd er op de eerste werkdag van het jaar een fuif georganiseerd in café Paulana. “Het is ondertussen een traditie geworden om het nieuwe jaar swingend in te zetten”, zegt Silvia Detaeye van café Paulana. Om het extra gezellig te maken werd DJ Stef gevraagd om de nodige muziek te draaien en dat was een schot in de roos. Overal zag men blije gezichten en mensen die spontaan begonnen te dansen. Ruimte was er genoeg want voor deze fuif waren bijna alle stoelen en tafels uit het café verwijderd. En niet alleen de klanten maar ook de mensen achter de toog maakten er samen een leuke bedoening van. Het feestje dat pas na 18 uur van start ging liep tot in de vroege uurtjes. MCT