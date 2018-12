Gezellig genieten van de kerstsfeer Marc Colpaert

16 december 2018

16u51 2

In het centrum van Tollembeek genoten heel wat mensen van een gezellige kerstsfeer hun aangeboden door de zaak Puur Passie samen met enkele verenigingen. Omdat er dit jaar geen kerstmarkt was in Tollembeek probeerden enkele mensen er toch de nodige sfeer in te brengen. De bloemenzaak Puur Passie, bloemen, sfeer en meer organiseerde samen met de chiro Albatros en balletgroep Feniks uit Vollezele een leuke kerstsfeer in de tuin van Puur Passie. Ook al was het heel erg koud op zaterdag toch dansten enkele witte prinsessen in de tuin. Wie van de bezoekers kou kreeg kon genieten van een warm drankje. MCT