Gewond na botsing op kruispunt 07 augustus 2018

Bij een ongeval op het kruispunt van de Nieuwstraat met de Tollembeekstraat is zaterdagmiddag rond 12 uur minstens een persoon gewond geraakt. De bestuurder van een Rover kwam uit de Nieuwstraat gereden en reed in de richting van het Marktplein. Ter hoogte van het kruispunt botste de bestuurder met een Citroën die vanaf het Marktplein in de richting van de Tollembeekstraat reed. Een ziekenwagen bracht een van de betrokkenen naar het ziekenhuis. (TVP)